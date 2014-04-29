Нужно создать ролик

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок223 просмотра
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День добрый!

Требуется специалист в области монтажа видео. Надо создать ролик на подобии:

https://www.youtube.com/watch?v=Xc2eQ5K25QA

Тема та же, но естественно другая компания.

Сроки - цены!

10 лет назад
vladvm
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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