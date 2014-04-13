Необходимо поменять логотип на всех видео.

Привет нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж в минутные и 10 секундные ролики. Около 20 роликов по минуте и около 80 по 10 секунд. Технические ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть видео в компании. необходимо на всех видео поменять логотип на другой, а также везде поменять название компании, когда его произносят на видео.
жду Вашей заявки. нужна помощь в этой вопросе.
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