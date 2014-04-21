Здравствуйте. Необходимо записать интервью с актером, выступающим в роли директора профильного предприятия. Супер эффекты и т.п. не требуются, важна внешность человека, риторика и т.п., помещение предоставим. Город: Санкт-Петербург. Сроки: самые сжатые. Деньги: договоримся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видео заставку секунд на 5 в стиле стопхама.
Тематика Тесла шоу.
Время до среды
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