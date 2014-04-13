Создание нескольких видео для интернет-магазина

Вот ролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P50dIII0Svs Надо изменить музыку озвучки, чуть сократить по длине, убрать все кадры (их немного с иностранными названиями), сделать так чтобы этот ролик у нас на странице сайта был, а не в ютюбе. Короче визуально ...