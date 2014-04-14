Адаптировать шаблоный видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт16 заявок191 просмотр
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Здравствуйте!

Произвести изменения в шаблоном видео ролике http://videohive.net/item/promote-your-company-online-marketing/2822370

(все исходники и инструкция есть) перевести текст, поменять лого, цвет.

Прошу сообщить стоимость и сроки.

10 лет назад
ahrefa
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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