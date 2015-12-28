Шаблон HTML5 настроить на тильде. https://themeforest.net/item/reevan-web-marketing-agency-html5-template/31629868 https://rajeshdoot.com/reevan-tf/web-design.html все страницы которые в меню
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Привет! Нужны креативы фб и инста для веб-студии с CTA кнопками для каждой площадкиИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно наполнить магазин карточками товаров prestashop с других источников. Прошу, указать стоимость наполнения: заголовок, описание (копипаст и уникальный текст, если будет уникальный еще лучше), указать цену, категории, 2-4 фото, добавить бренд и применить к товару, ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Оптимизировать Pagespeed для сайта zoomlion.kz. Прошу, сообщить, что будет сделано, какой результат в какие сроки и цена? Прошу, выслать примеры.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Сверставть готовый макет по курсам маникюра на Wordpress! Срок 1 день максимум! Все исходники есть в том числе мобильные версии сайта! Бюджет не большой 50$ хотим помочь клиенту! Желающим помочь будем подкидывать объем проектов! 2 ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Разработать анимированные продающие баннеры, призывающие к действию в формате HTML5 и согласно требованиям размеров и веса баннеров в Google Adwords ( если возможно добавить и предложить несколько баннеров для кмс в vk,insta,fb). В короткие сроки ...Баннеры2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $35
Разработать анимированные продающие баннеры, призывающие к действию в формате HTML5 и согласно требованиям размеров и веса баннеров в Google Adwords ( если возможно добавить и предложить несколько баннеров для кмс в vk,insta,fb). В короткие сроки ...Баннеры9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен чек лист по созданию сайта. Что должен знать пользователь при разработке сайта от 8000 символов. Уникальный на 100%.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт7 лет назад
В шаблонном исходнике видео поменять лого, контакты, фон и три картинки. Только на русском языке https://videohive.net/item/web-design-explainer-with-voice-over/13424208.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
Wordpress убрать в коде шаблона закрывающий слеш https://ahrefa.kz/stati/page/2 в хлебных крошках (http://prntscr.com/em4obq) и в навигации на первую страницу (http://prntscr.com/em4o5e).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется личный кабинет в Lp motor. Есть готовые материалы (фото, текст ...)на тему организация свадеб, тимбиллдингов, корпоративов и других мероприятий, ведение банкетов, фуршетов, кейтеринг, имеются своя команда аниматоров и музыкантов. Сама ведущая Аэлита является очень ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать привлекательную страницу фейсбук, опубликовать несколько постов с картинками, настроить профессионально рекламу. Прошу указать стоимость, сроки и примеры работ.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен продающий seo текст для сайта, задание во вложенном файле. Прошу сообщить стоимость и сроки.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен анимированный баннер для жилого комплекса comfortplus.kz.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать дубль сайта на prestashop http://av21.kz/ перенести на новый домен и наполнить новыми товарами не больше 100 ед. Прошу указать сроки и цены.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать копирайт во вложенном файле для сайта scgcompany.kz Прошу, сообщить сроки и стоимость.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Шаблонный баннер поменять фото и текст, прошу сообщить стоимость и сроки. http://graphicriver.net/item/car-for-rent-banners/9208369?WT.oss_phrase=google%20adwords&WT.oss_rank=66&WT.z_author=doto&WT.ac=search_thumbБаннеры24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужен специалист Adwords, Direct на постоянную работу, рабочее время онлайн 8 часов с пн-сб. Сертификаты в плюс, если нет желание обучиться и получить. Самое важное желание вникать в бизнес клиента и составлять для него ...Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно настроить контекстную рекламу Adwords для сайта kotlovany.kz. Прошу сообщить стоимость, сроки 10 часов. Сколько групп будет создано? Примерно количество ключей? Насколько объявления будут привлекательны для заказчиков?Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, требуется SEO специалист на долгосрочной основе для продвижения сайтов регион Казахстан google.kz, оплата сдельная, нужен полный перечень работ который будет проведен для сайтов. Желаемая стоимость на примере nuka.kz все направления. Сроки выполнения? Через сколько ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт9 лет назад