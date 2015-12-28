ahrefa

Алексей Смирнов ahrefa

 
43 годаКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

+7 705 4437337

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
hamasusu
28 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Wordpress убрать в коде шаблона закрывающий слеш
Алексей хорошо объяснил задание. Приятно было сотрудничать. Однозначно рекомендую.
Спасибо, большое. Все быстро и грамотно. Без вопросов решил проблему!
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$10
5 баллов
8 лет назад
SEO текст для сайта
Осторожно! Алексей! • Вы давно и успешно работаете фрилансером и у вас много положительных отзывов? • У вас адекватные и клиенты вам не приходилось бесконечно переделывать работу? Разбавьте эту серость рабочих однообразных будней, подайте заявку на проект Алексея. Поверьте, ваша жизнь приобретет новые краски. Если кратко: сам не знает чего хочет, выдает тз одно, а потом задание придумывает и меняет по ходу работы, после сдачи текстов заявляет, что представлял себе все иначе (видимо понял, что придумал невменяемое тз) и требует все переделать по новым требованиям. И так несколько раз пока вы не скажете "СТОП!". В результате, переделав 40 000 символов бесплатно, вы можете получить ответ “не хочу даже читать ваши тексты, все вода, все переделать”. После бесконечных переделок вам напишут отрицательный отзыв, что вы "кинули" клиента на такую-то сумму. Если вы все еще хотите работать с этим клиентом, то фиксируйте письменно и очень внимательно все его требования, ничего не обсуждайте устно, не принимайте правок по факту сданной работы если отправляли тексты поэтапно, будьте готовы к перекручиванию фактов. Если дело дойдет до арбитража, вам это пригодится.
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Анимированный баннер для ЖК
И вам спасибо! Отличный заказчик, мечта дизайнера) Предоплата, отсутствие правок и приятный в общении человек! надеюсь еще поработаем!
Спасибо! Баннеры сделаны оперативно.
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Artemkins
Артём 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить Adwords котлованы, зем.работы
Оплата поступила вовремя. Рекомендую...
Спасибо, все в срок.
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tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
$11
10 баллов
9 лет назад
Фирменный бланк
Было приятно работать, оплата моментальная, грамотное тех задание, связь отличная сотрудничеством доволен!
Все отлично спасибо!
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