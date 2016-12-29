Настройка фейсбук, создать страницу, рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок128 просмотров

Создать привлекательную страницу фейсбук, опубликовать несколько постов с картинками, настроить профессионально рекламу. Прошу указать стоимость, сроки и примеры работ.

8 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров