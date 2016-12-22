Посев YouTube-ролика по социальным сетям и форумам

Нужно раскрутить YouTube-ролик на тему цен на дома в Канаде (никакой рекламы, просто информация по ценам на недвижимость).

Предполагаю размещение ссылки на него в группах FB/ВКонтакте по Канаде, а также аналогичных форумах.

Оплата за каждое размещение, которое "проживет" 3 дня.

Начать можно с 10 размещений.

Указывайте, пожалуйста, стоимость именно за 10 посевов.

Ссылку на ролик вышлю в личку.