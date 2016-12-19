Разработка типового шаблона для постов в инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Необходимо придумать три разных типовых шаблона для написания постов в инстаграмм. Что требуется: указать на шаблоне название, вставить логотип и слоган, придумать шрифт, цвет основного поля. Нужна картинка, на фоне которой будут писать текст поста и выкладывать его в инстаграмм. 

Написание постов
8 лет назад
zoloto_l
Елена 
41 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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