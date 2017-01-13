Продвижение группы в инстаграмм и в фейсбуке...

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок136 просмотров

Нужен Продвиженец для  соц сетей. 

Есть разные группы, разные тематики. 

Соц сети:

1. инстаграмм

2. фейсбук

3. вк

Наполнение, продвижение группы, реклама, отвечать на коменты,  проведение конкурсов.

Спасибо. Ждем Ваши условия и предложения. 

8 лет назад
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

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