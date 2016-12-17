Настройка рекламы Facebook и стратегия

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Настройка рекламы в Facebook

Составлять стратегию продвижения

Анализировать эффективность инструментов

Составление отчетности по эффективности 

Опыт работы в системах аналитики

Разрабатывать концепции постов

А так же массфолловинг и постинг

Продумывание масштабных интернет-конкурсов;

Обязательно!!! Опыт успешного ведения групп в социальных медиа - от разработки идеи, стратегии (медиа-плана) до реализации проекта

Работа на пару часов в месяц  есть люди которые  выполняют  обычную работу по контенту,публикации, отзывы...

Компания:Сервис по ремонту ноутбуков и телефонов 

8 лет назад
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров