Нужен человек понимающий в рекламе. Нужно как можно лучше и быстрее прорекламировать услуги художника в Украине. ФБ, инстаграм, и любые другие эффективные способы.
Настройка рекламы Facebook и стратегия
Настройка рекламы в Facebook
Составлять стратегию продвижения
Анализировать эффективность инструментов
Составление отчетности по эффективности
Опыт работы в системах аналитики
Разрабатывать концепции постов
А так же массфолловинг и постинг
Продумывание масштабных интернет-конкурсов;
Обязательно!!! Опыт успешного ведения групп в социальных медиа - от разработки идеи, стратегии (медиа-плана) до реализации проекта
Работа на пару часов в месяц есть люди которые выполняют обычную работу по контенту,публикации, отзывы...
Компания:Сервис по ремонту ноутбуков и телефонов
Заявки фрилансеров
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