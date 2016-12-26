Adwords, Direct, FB: аудит текущих рекл. кампаний, настройка новых

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок205 просмотров

Необходимо провести аудит и последующую корректировку текущих рекламных кампаний. 

Присылайте, пожалуйста, сроки и цены. 

Если у Вас хороший опыт, но не по всем типам кампаний - все-равно присылайте предложения.

Могу разбить ТЗ на несколько исполнителей. 

Direct:

1) Перестал отрабатывать ремаркетинг. Практически нет конверсий, в отличии от аналогичной РК в Adwords, которая показывает хорошие результаты. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения.

2) В РСЯ после внесения изменений (в т.ч. в utm метки) прямые конверсии по кампании перестали отображаться в аналитиксе в стандартном отчете. В MFC report видны конверсии по последнему клику, а в стандартном отчете кампании выглядят как совершенно неэффективные. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения. 

Adwords.

1) Создать рекламную кампанию на похожую с нашими покупателями аудиторию (в КМС).

Facebook:

1) Проверить корректность настроек кампании alike. 

Google Ads
8 лет назад
Elena_Melnichenk
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
4 дня
Очень толковый и опытный исполнитель. Все время на связи. Настроил кампании быстро. Уже есть первые клиенты. Продалжаем работать.
Елена, Заказчик с большой буквы!Четкое задание и своевременная оплата. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)