Adwords, Direct, FB: аудит текущих рекл. кампаний, настройка новых

Необходимо провести аудит и последующую корректировку текущих рекламных кампаний.

Присылайте, пожалуйста, сроки и цены.

Если у Вас хороший опыт, но не по всем типам кампаний - все-равно присылайте предложения.

Могу разбить ТЗ на несколько исполнителей.

Direct:

1) Перестал отрабатывать ремаркетинг. Практически нет конверсий, в отличии от аналогичной РК в Adwords, которая показывает хорошие результаты. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения.

2) В РСЯ после внесения изменений (в т.ч. в utm метки) прямые конверсии по кампании перестали отображаться в аналитиксе в стандартном отчете. В MFC report видны конверсии по последнему клику, а в стандартном отчете кампании выглядят как совершенно неэффективные. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения.

Adwords.

1) Создать рекламную кампанию на похожую с нашими покупателями аудиторию (в КМС).

Facebook:

1) Проверить корректность настроек кампании alike.