Ведение,дополнение,описание,продвижение,привлечение. Инстограм
Adwords, Direct, FB: аудит текущих рекл. кампаний, настройка новых
Необходимо провести аудит и последующую корректировку текущих рекламных кампаний.
Присылайте, пожалуйста, сроки и цены.
Если у Вас хороший опыт, но не по всем типам кампаний - все-равно присылайте предложения.
Могу разбить ТЗ на несколько исполнителей.
Direct:
1) Перестал отрабатывать ремаркетинг. Практически нет конверсий, в отличии от аналогичной РК в Adwords, которая показывает хорошие результаты. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения.
2) В РСЯ после внесения изменений (в т.ч. в utm метки) прямые конверсии по кампании перестали отображаться в аналитиксе в стандартном отчете. В MFC report видны конверсии по последнему клику, а в стандартном отчете кампании выглядят как совершенно неэффективные. Необходимо найти причину, дать рекомендации по ее устранению, внести изменения.
Adwords.
1) Создать рекламную кампанию на похожую с нашими покупателями аудиторию (в КМС).
Facebook:
1) Проверить корректность настроек кампании alike.
Выбранный исполнитель
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