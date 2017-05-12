Elena_Melnichenk

Елена Мельниченко Elena_Melnichenk

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kitaz
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать по шаблону страницу конфигурации аккаунта (HTML, JS, Angular)
AngularCSSFlaskHTMLJavaScriptPython
Сотрудничеством с Еленой доволен. Предоставила четкое, понятное задание, своевременно провела оплату. Рекомендую!
Ответственный подход к работе, адекватная коммуникация. Все сделано в соответствии с оговоренными условиями и вовремя. Спасибо!
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when108
Павел 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Верстка английской версии лендинга + доработка дизайна (html)
HTML
Работать с Еленой было очень приятно - интерестный проект. Хорошо поставление условия, оплата без проблем. Она ценит ваш труд.
Очень профессиональный исполнитель! Верстка отличная, внимание к деталям. До этого работала с агентством: то, что они делали месяц, Павел сделал за неделю. Результат на порядок выше. Работать было очень легко и приятно. Буду обращаться еще. Спасибо огромное!
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_deleted_
Имя 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевод лендинга с русского на английский от носителя языка
Очень порядочный работодатель, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект, обращайтесь еще!
Прекрасная коммуникация, все комментарии и доработки вносились моментально. Спасибо за работу.
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_deleted_
Имя 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста ролика и отчета на английский от носителя языка
Очень благодарен Елене за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Переводами очень довольна - и техническим и разговорным. Выполнены действительно профессионально, в нужной нам стилистике и оперативно. Отличный специалист! С большим удовольствием продолжу сотрудничество.
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web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
37 минут назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перенос сайта (UMI.CMS) на новый хостинг
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Один из лучших специалистов, с которым приходилось работать. Задание выполнено быстро, четко, с первого раза. Все заработало без переделок и без «ой, извините, сейчас подправлю». Тот редкий случай, когда ставишь задачу и можно спать спокойно. Очень рекомендую.
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