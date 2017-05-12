Elena_Melnichenk

Общееописание приложения: кнопка, котораяподключает сервис аккаунт к Google Analytics аккаунту пользователя. Результат работы приложения: наш сервисаккаунт внесен в Google Analytics View (один или несколько) с уровнем доступа Manage users; Read&Analyze. Аналог данного функционала реализован здесь: http://www.wordstream.com. Только у нас приподключении будет доступ не в Adwords, а в Analytics. ...