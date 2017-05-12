Elena_Melnichenk

Итог работы:страница, которая позволяет конфигурировать аккаунт и выбирать сайт, профиль, цели. ТЗ прилагаю. Основная часть работы будет с Angular/JavaScript/ HTML, но неплохо иметь минимальные знания Python / Flask. Большим плюсом будет ...
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем part time специалиста, который будет участвовать в разработке визуальной части аналитического веб приложения с использованием готового шаблона. Основная часть работы будет с Angular/JavaScript/ HTML, но неплохо иметь минимальные знания Python / Flask. Большим плюсом будет ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать прототип отчета, который будет доступен по ссылке. Это фактически "муляж", в котором будет представлен для тестирования возможный будущий функционал сайта. В ТЗ описана структура и логика размещения информации. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть лендинг на русском языке http://recommendme.online. Необходимо сверстать английскую версию лендинга и доработать дизайн. Делали в ТЗ. Просьба в заявке указывать сроки и стоимость выполнения работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Задание: перевести лендинг на английский http://recommendme.online Детали задания прилагаю.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перевести на английский ролик и отчет. Текст ролика прилагаю. Сам ролик можно посмотреть здесь: http://recommendme.online Отчет по ссылке http://recommendme.online/img/report-ru.png. Также прилагаю черновик. Базовые требования к текстам: · Простота ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перенести сайт на платформе UMI.CMS на новый хостинг (hosting Ukraine).Сайт: inchofgold.com.ua Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость, а также опыт работы с платформой UMI.CMS.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Что необходимо: предоставить временный доступ для сервиса http://recommendme.online к Google Analytics веб-сайта, у которого идет реклама в Adwords и настроена электронная коммерция. Плата за доступ к 1 веб-сайту - 10 у.е. 5 сайтов ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Проводится закрытое бета-тестирование сервиса по экспресс-аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ЦА: фрилансеры и владельцы малого бизнеса. Сервис: http://recommendme.online. Рассчитан на рынок США. В СНГ работать не будет. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть отчет на английском языке в формате Word, и его русскоязычная версия, сверстанная в *.psd. Формат отчета стабильный, текст также. В нем меняются только цифры и графики. Необходимо: взять отчет на английском ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Общееописание приложения: кнопка, котораяподключает сервис аккаунт к Google Analytics аккаунту пользователя. Результат работы приложения: наш сервисаккаунт внесен в Google Analytics View (один или несколько) с уровнем доступа Manage users; Read&Analyze. Аналог данного функционала реализован здесь: http://www.wordstream.com. Только у нас приподключении будет доступ не в Adwords, а в Analytics. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сервис по автоматизации аналитики рекламных кампаний в Google Adwords. Задача: Найти положительные/одобрительные высказывания о тенденциях, процессах автоматизации и роботизации аналитики рекламы в интернете. Источники: издания, люди, вызывающие доверие. Это могут ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Чтонеобходимо сделать: видео роликпод ключ (сценарий+анимация+озвучка).Общие пожелания: 1) Бюджет за 2 ролика:375 долларов США при хронометраже каждого ролика 1 минута. В случае увеличения хронометража, оплата увеличивается на $6.25 у.е. за каждую дополнительную секунду сверх ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: создать Landing Page. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ЦА: владельцы малого бизнеса. Язык: русский и английский. Есть четкое ТЗ со списком желаемых ключевых блоков ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача до 01.02: привести неработающие РК до уровня нашей успешной "Конверсии_women_colaction". В ведение рк входит: -оптимизация бюджета -создание новых объявлений -создание новых групп аудиторий -контроль за размещением объявлений -корректировка ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо провести аудит и последующую корректировку текущих рекламных кампаний. Присылайте, пожалуйста, сроки и цены. Если у Вас хороший опыт, но не по всем типам кампаний - все-равно присылайте предложения. Могу разбить ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищем опытного копирайтера и дизайнера для создания Landing Page. Необходимо хорошее знание американского английского. В идеале с опытом проживания в США. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем опытного копирайтера и дизайнера для создания Landing Page. Необходимо хорошее знание американского английского. В идеале с опытом проживания в США. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать письмо для е-мейл рассылки. (Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество 4-8 писем в месяц). Сайт http://inchofgold.com.ua/ Тема: интересные факты о бриллиантах. Основные моменты. В письме необходимо рассказать интересные ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать письмо для е-мейл рассылки. (Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество 4-8 писем в месяц). Сайт http://inchofgold.com.ua/ Тема: необычные украшения. Основные моменты. В письме необходимо рассказать об интересных ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад