kitaz

Кирилл kitaz

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов, создание сайтов любой сложности, HTML5, CSS3, JavaScript

Разрабатываю:

  • Landing page
  • Интернет магазины
  • Коммерческие сайты
  • Сайты-визитки
Мои навыки:
  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Pug, SCSS, PostCSS, Gulp, Webpack, React
  • Разработка анимации на  JavaScript, Css, Svg, TweenMax, Snap.svg
  • Parallax scrolling.
  • Кроссбраузерная верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Аккуратный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Pixel perfect.
Гарантирую:
  • Строгое соблюдение сроков
  • Индивидуальный подход
  • Быструю обратную связь даже в нерабочие дни.
  • Тщательное тестирование своей работы перед сдачей
  • Адекватное отношение к критике и правкам
О работе:
  • Работаю 7 дней в неделю
  • Online с 09:00 до 23:00 МСК
  • Работаю по предоплате 50%.
  • Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, Avocode, Zeplin
О себе:
  • Занимаюсь созданием сайтов более 2 лет. Разрабатываю различного рода эффекты на HTML5, CSS3, SVG, JavaScript.
  • После сдачи работы не пропадаю, оказываю услуги по дальнейшей поддержке и развитию своих проектов. По необходимости работаю в выходные и праздничные дни.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • Банковский перевод
  • WebMoney
  • Western Union
  • Qiwi
Skype: kitaz18 (при добавлении указывайте что вы с данного сайта)

E-mail:  [email protected]

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Отзывы заказчиков

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$57
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга с анимацией
Рекомендую как отличного исполнителя. Быстрая обратная связь. Моментальные правки. Всем доволен. Буду обращаться еще!
Всем рекомендую данного заказчика. Приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
Ответный отзыв
Elena_Melnichenk
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать по шаблону страницу конфигурации аккаунта (HTML, JS, Angular)
AngularCSSFlaskHTMLJavaScriptPython
Ответственный подход к работе, адекватная коммуникация. Все сделано в соответствии с оговоренными условиями и вовремя. Спасибо!
Сотрудничеством с Еленой доволен. Предоставила четкое, понятное задание, своевременно провела оплату. Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга на Bulma.io
HTMLSASS
Спасибо Кирилу за работу по проекту: 1. Сроки соблюдены 2. Качество на высшем уровне 3. Всегда на связи 4. Приятный ценник
Всем рекомендую данного заказчика. Приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Не срабатывает мобильное меню в сафари
Все выполнено быстро и качественно. Рекомендую как качественного исполнителя, буду обращаться в дальнейшем.
Всем рекомендую данного заказчика приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
Ответный отзыв
vladislavmn
Влад Менин 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить редирект ссылок
Очень рекомендую данного человека. Не знал в чем проблема, и данный исполнитель в сообщениях указал где именно нужно исправить и что нужно сделать чтобы все заработало. В общем советую данного исполнителя, все выполнит в кратчайшие сроки) Буду обращаться
все прошло на высшем уровне
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$6/час
от $10от 1 дня
#634