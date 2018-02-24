Профессиональная верстка сайтов, создание сайтов любой сложности, HTML5, CSS3, JavaScript
Разрабатываю:
- Landing page
- Интернет магазины
- Коммерческие сайты
- Сайты-визитки
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Pug, SCSS, PostCSS, Gulp, Webpack, React
- Разработка анимации на JavaScript, Css, Svg, TweenMax, Snap.svg
- Parallax scrolling.
- Кроссбраузерная верстка.
- Адаптивная верстка.
- Аккуратный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Pixel perfect.
- Строгое соблюдение сроков
- Индивидуальный подход
- Быструю обратную связь даже в нерабочие дни.
- Тщательное тестирование своей работы перед сдачей
- Адекватное отношение к критике и правкам
- Работаю 7 дней в неделю
- Online с 09:00 до 23:00 МСК
- Работаю по предоплате 50%.
- Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, Avocode, Zeplin
- Занимаюсь созданием сайтов более 2 лет. Разрабатываю различного рода эффекты на HTML5, CSS3, SVG, JavaScript.
- После сдачи работы не пропадаю, оказываю услуги по дальнейшей поддержке и развитию своих проектов. По необходимости работаю в выходные и праздничные дни.
- Банковский перевод
- WebMoney
- Western Union
- Qiwi
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$57
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую как отличного исполнителя. Быстрая обратная связь. Моментальные правки. Всем доволен. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Всем рекомендую данного заказчика. Приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
$50
10 баллов
7 лет назад
AngularCSSFlaskHTMLJavaScriptPython
Ответственный подход к работе, адекватная коммуникация. Все сделано в соответствии с оговоренными условиями и вовремя. Спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Еленой доволен. Предоставила четкое, понятное задание, своевременно провела оплату. Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
HTMLSASS
Спасибо Кирилу за работу по проекту: 1. Сроки соблюдены 2. Качество на высшем уровне 3. Всегда на связи 4. Приятный ценник
Ответный отзыв
Всем рекомендую данного заказчика. Приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
$5
10 баллов
7 лет назад
Все выполнено быстро и качественно. Рекомендую как качественного исполнителя, буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Всем рекомендую данного заказчика приятно было работать с вами. Оперативно произведена оплата.
$1
10 баллов
7 лет назад
Очень рекомендую данного человека. Не знал в чем проблема, и данный исполнитель в сообщениях указал где именно нужно исправить и что нужно сделать чтобы все заработало. В общем советую данного исполнителя, все выполнит в кратчайшие сроки) Буду обращаться
Ответный отзыв
все прошло на высшем уровне
HTML-верстка
4 отзыва
$6/час
от $10от 1 дня
#634