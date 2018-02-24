vladislavmn

Всем привет. https://www.auroracinema.org на сайте некорректно работает кнопка "забронировать зал". Из изменений: лишь перешел на новый хостинг + новый домен, и изменил ссылки.
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: составить продающий пост для частного кинотеатра(антикинотеатра). В инстаграмме, Когда пользователь видит пост в ленте, ему показывается только начало текста под фотографией (до 90 знаков с пробелами), это значит в этих 90 символов нужно разместить ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Здравствуйте. Надеюсь правильно описал название проблемы. К сути: есть сайт, в нем при клике любой ссылки, когда должно перенаправлять на указанный адрес, он его перенаправляет криво. когда оффлайн перехожу, переходит нормально, как только заливаю на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Здравствуйте. Надеюсь правильно описал название проблемы. К сути: есть сайт, в нем при клике любой ссылки, когда должно перенаправлять на указанный адрес, он его перенаправляет криво. когда оффлайн перехожу, переходит нормально, как только заливаю на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $8
Всем привет. Появляется Ошибка подсчета цены, нужно подправить. В форме оплаты(через яд) стоят рубли, мне нужно перевести в тенге, чтобы клиент видел сумму в тенге. Можно как бы клиентам показывать сумму в тенге, а при ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад