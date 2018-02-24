vladislavmn

Влад Менин vladislavmn

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подправить форму

    Всем привет. https://www.auroracinema.org на сайте некорректно работает кнопка "забронировать зал". Из изменений: лишь перешел на новый хостинг + новый домен, и изменил ссылки.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать продающий текст в ИНСТАГРАММЕ

    Задача: составить продающий пост для частного кинотеатра(антикинотеатра). В инстаграмме, Когда пользователь видит пост в ленте, ему показывается только начало текста под фотографией (до 90 знаков с пробелами), это значит в этих 90 символов нужно разместить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить редирект ссылок

    $1

    Здравствуйте. Надеюсь правильно описал название проблемы. К сути: есть сайт, в нем при клике любой ссылки, когда должно перенаправлять на указанный адрес, он его перенаправляет криво.  когда оффлайн перехожу, переходит нормально, как только заливаю на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить редирект ссылок

    $2

    Здравствуйте. Надеюсь правильно описал название проблемы. К сути: есть сайт, в нем при клике любой ссылки, когда должно перенаправлять на указанный адрес, он его перенаправляет криво.  когда оффлайн перехожу, переходит нормально, как только заливаю на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подправить php код. Изменить цены в форме

    $8

    Всем привет. Появляется Ошибка подсчета цены, нужно подправить. В форме оплаты(через яд) стоят рубли, мне нужно перевести  в тенге, чтобы клиент видел сумму в тенге. Можно как бы клиентам показывать сумму в тенге, а при ...

    PHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

kitaz
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить редирект ссылок
все прошло на высшем уровне
Очень рекомендую данного человека. Не знал в чем проблема, и данный исполнитель в сообщениях указал где именно нужно исправить и что нужно сделать чтобы все заработало. В общем советую данного исполнителя, все выполнит в кратчайшие сроки) Буду обращаться
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BBK_sky
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить редирект ссылок
Мгновенно отвечал на вопросы, всегда на связи, мгновенная оплата. Рекомендую!
Данный исполнитель очень правильно описал проблему, когда я оказывается ошибся с причиной поломки на сайте. Работу выполнил в быстрые сроки(в теч.часа), исправил, и дал пару советов чтобы в будущем(если такое повторится) я смог самостоятельно настроить, за что ему огромное спасибо. Очень доволен работой.
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