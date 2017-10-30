Создание прототипа отчета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Необходимо разработать прототип отчета, который будет доступен по ссылке. Это фактически "муляж", в котором будет представлен для тестирования возможный будущий функционал сайта. 

В ТЗ описана структура и логика размещения информации.

Ключевое требование к прототипу - удобный и максимально user friendly. Чтобы информацию было легко воспринимать.

 

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.

Просьба прилагать портфолио. 

8 лет назад
Elena_Melnichenk
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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