Доброго времени суток! Имеется: - собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework) - АСУ + приложения водителя и клиента На текущий момент, ...
Создание прототипа отчета
Необходимо разработать прототип отчета, который будет доступен по ссылке. Это фактически "муляж", в котором будет представлен для тестирования возможный будущий функционал сайта.
В ТЗ описана структура и логика размещения информации.
Ключевое требование к прототипу - удобный и максимально user friendly. Чтобы информацию было легко воспринимать.
Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.
Просьба прилагать портфолио.
Заявки фрилансеров
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