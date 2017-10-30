Создание прототипа отчета

Необходимо разработать прототип отчета, который будет доступен по ссылке. Это фактически "муляж", в котором будет представлен для тестирования возможный будущий функционал сайта.

В ТЗ описана структура и логика размещения информации.

Ключевое требование к прототипу - удобный и максимально user friendly. Чтобы информацию было легко воспринимать.

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.

Просьба прилагать портфолио.