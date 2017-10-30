Chrome extension

Добрый день! Есть несколько актуальных задач для сайтов на битриксе. Задачи доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJUDF5LWlkd2ZKaXM/view?usp=sharing Возможно выполнение только части задач, рассмотрю ваши предложения по всем задачам в целом или по отдельности. Интересует примерный ...