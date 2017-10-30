Добрый день! Есть несколько актуальных задач для сайтов на битриксе. Задачи доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJUDF5LWlkd2ZKaXM/view?usp=sharing Возможно выполнение только части задач, рассмотрю ваши предложения по всем задачам в целом или по отдельности. Интересует примерный ...
Требуется программист хорошо знающий PHP, JS, Opencart 2
Задача №1 Требуется исправить сортировку цифр в модуле фильтра по параметрами brainy-filter
Задача №2 проверить работу слайдеров в модуле фильтра по параметрами brainy-filter, т.к сейчас сортирует не верно demo3.remar.by/matrasi/ , возможно причина пропадет когда исправите задачу №1
Задача №3 и задача №4 На сайте установлен модуль Связанные опции, нужно исправить баг в админке и вывести в шаблон (шаблон не стандартный)
-более подробно описано в ТЗ прикрепленном файле
-прикрепил tpl шаблона и дефолтный
-прикрепил модуль Связанных опций, он правда ставится через vqmod, поэтому мы просто перенесли данные сразу на сайт, чтобы не ставить vqmod
оплата по факту, т.к один программист уже брался, предоплату взял, что-то делать начал и пропал
пишите цену и сроки !!! в скайп добавляться не буду!!! только когда выберу исполнителя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Доработать парсер программиста Дмитрий Бутейко https://www.telderi.ru/ru/ Нужно доработать несколько полей при распарсивании. Задача простая для тех, кто сталкивался simple_html_dom.php Код понятный, см. скрин кусок кода.Закрыт7 лет назад
Нужен опытный разработчик Angular JS и Angular 4, чтобы переписать сложный проект на новейшую версию Angular. Это 2-месячный проект.Закрыт7 лет назад
Нужна программа для работы с картами для проведения консультаций онлайн. Возможности программы можете посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=c_LIHSAy8W4Закрыт7 лет назад
Предпочтение тем, кто работает по часовой ставке. Есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. Обновление выкладывать через GIT.Закрыт7 лет назад
На сайте http://top-top-shop.ru установлен osStore 0.2.0 При включении настройки "Использование SEO-url" перестает работать пагинация на странице категорий. Например, если на странице http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65 нажать на кнопку второй страницы http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65&page=2, происходит перезагрузка страницы в браузере и переадресация снова ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
не смогли настроить форму обратной связи чтобы отправляла сообщения на заданный e-mail, сайт на wordpressВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт www.mad7.ru на платформе Битрикс. 1. Настроить HTTPS. 2. На десктопе скрыть страницу "услуги" и сделать выпадающее меню по наведению на "Услуги" 4. Изменить дизайн формы ОС (дизайн разработан, надо поменять) ...Закрыт8 лет назад
Чат бот должен уметь: 1) отвечать на типовые вопросы пользователя. 2) если бот не может ответить на вопрос, бот должен предложить соединение с оператором. 3) Бот должен уметь предложить скачать типовые документы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужен человек у которого работает WinHTTrack. У меня на компе перестал запускаться Нужно его запустить ( или аналогичную программу) Затем удалить лишний код в полученных страницах( счетчики и т.п.) Результат отдать мнеЗакрыт7 лет назад