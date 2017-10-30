Требуется программист хорошо знающий PHP, JS, Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача №1 Требуется исправить сортировку цифр в модуле фильтра по параметрами  brainy-filter 

Задача №2 проверить работу слайдеров в модуле фильтра по параметрами  brainy-filter, т.к сейчас сортирует не верно demo3.remar.by/matrasi/ , возможно причина пропадет когда исправите задачу №1 

Задача №3 и задача №4  На сайте установлен модуль Связанные опции, нужно исправить баг в админке и вывести в шаблон (шаблон не стандартный) 

-более подробно описано в ТЗ прикрепленном файле 

-прикрепил tpl шаблона и дефолтный  

-прикрепил модуль Связанных опций, он правда ставится через vqmod, поэтому мы просто перенесли данные сразу на сайт, чтобы не ставить vqmod 

оплата по факту, т.к один программист  уже брался, предоплату взял, что-то делать начал и пропал   

пишите цену и сроки !!!  в скайп добавляться не буду!!! только когда выберу исполнителя

JavaScriptOpencartPHP
8 лет назад
xflyer
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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