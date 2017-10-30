Необходимо выгрузить часть кадастровой карты (квартал) для дальнейшей загрузки в конструктор Яндекс Карт.
Настроить форму обратной связи для www.eleed.biz на wordpress
не смогли настроить форму обратной связи чтобы отправляла сообщения на заданный e-mail, сайт на wordpress
Заявки фрилансеров
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