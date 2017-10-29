Создание бота Вк,телега,Фб,од, ватсап и вайбер

Требуется написать бота для всех каналов

Вк, Фб, телеграм, Вайбер и ватсап , ОД

ТЗ

Если коротко – то привязка через API к RetailCRM. При поступлении обращения , фиксируются в црм системе.

При обращении статуса заказа, претензии по заказу и тд

Инфо о наличии товара по артикулу, инфо о возврате или возврате