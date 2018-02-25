Перессылщик

ТЗ

1) Пересыльщик Телеграм : Скрипт должен перенаправлять все входящие соб.

на другой аккаунт или аккаунты. Он должен еще и перенаправлять на

почтовый ящик или ящики. В настройках чтоб можно было указывать куда

отправлять на телегу на мыло или телега или мыло сразу. Чтоб можно было

указывать количество аккаунтов и ящиков. Мол если указал 10 аккаунтом и

10 ящиков то он должен по очереди должен рассылать по списку контактам и

ящикам. Чтоб можно было пересылать как текст как фото и как файл

который будет получать

2) Пересыльщик ВК: тоже самое и для вк. Но тут рассылка на вк аккаунт или аккаунты и на мыло.

3) Парсер ВК : Указываем в настройках группу (чтоб поддерживал не одну

группу а много, столько сколько поставим в настройках) Скрипт начинает

парсить группу. Как только будет новый пост (текст, фото, видео (если

видео то хватит только ссылка на него, ненужно его скачивать) ) скрипт

бурет его и кидает через личное сообшение к указанному вк аккаунту или

аккаунтам. Отправка через аккаунт , данные которые мы указываем в

настройках перед запуском.

Напоследок как только закончишь сделай скрипты в 4 экземплярах

1) Скрипты которые поддерживают отправку только на один аккаунт и почтовый ящик

2) Скрипты которые поддерживают отправку на несколько аккаунтов и ящиков

3) Скрипты которые поддерживают отправку только на один аккаунт и почтовый ящик (криптованный исходник)

4) Скрипты которые поддерживают отправку на несколько аккаунтов и ящиков (криптованный исходник)

у криптованных файлов настройки должны быть в отдельном файле и в открытом виде чтоб можно было их менять без дешифровки

и мне нужно гарантии что их нельзя будет отвязать