Необходимо настроить плагин для импорта товаров из xml файла! задать все поля!
Перессылщик
ТЗ
1) Пересыльщик Телеграм : Скрипт должен перенаправлять все входящие соб.
на другой аккаунт или аккаунты. Он должен еще и перенаправлять на
почтовый ящик или ящики. В настройках чтоб можно было указывать куда
отправлять на телегу на мыло или телега или мыло сразу. Чтоб можно было
указывать количество аккаунтов и ящиков. Мол если указал 10 аккаунтом и
10 ящиков то он должен по очереди должен рассылать по списку контактам и
ящикам. Чтоб можно было пересылать как текст как фото и как файл
который будет получать
2) Пересыльщик ВК: тоже самое и для вк. Но тут рассылка на вк аккаунт или аккаунты и на мыло.
3) Парсер ВК : Указываем в настройках группу (чтоб поддерживал не одну
группу а много, столько сколько поставим в настройках) Скрипт начинает
парсить группу. Как только будет новый пост (текст, фото, видео (если
видео то хватит только ссылка на него, ненужно его скачивать) ) скрипт
бурет его и кидает через личное сообшение к указанному вк аккаунту или
аккаунтам. Отправка через аккаунт , данные которые мы указываем в
настройках перед запуском.
Напоследок как только закончишь сделай скрипты в 4 экземплярах
1) Скрипты которые поддерживают отправку только на один аккаунт и почтовый ящик
2) Скрипты которые поддерживают отправку на несколько аккаунтов и ящиков
3) Скрипты которые поддерживают отправку только на один аккаунт и почтовый ящик (криптованный исходник)
4) Скрипты которые поддерживают отправку на несколько аккаунтов и ящиков (криптованный исходник)
у криптованных файлов настройки должны быть в отдельном файле и в открытом виде чтоб можно было их менять без дешифровки
и мне нужно гарантии что их нельзя будет отвязать
Выбранный исполнитель
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