Настроить плагин WP All Import Import для импорта товаров wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

Необходимо настроить плагин для импорта товаров из xml файла! задать все поля!

WordPress
8 лет назад
voronovo
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров