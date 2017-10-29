Ошибки: 1) не столько ошибка, сколько фича разработчика, от которой нужно отказаться – чтобы перейти по разделам нужно удерживать ссылку в течение 5 секунд. Это заменить на простой переход по ссылке. Это во всех ...
Настроить плагин WP All Import Import для импорта товаров wordpress
Необходимо настроить плагин для импорта товаров из xml файла! задать все поля!
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