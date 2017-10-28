На фронте будет использоваться react, который взаимодействует с API-сервисом на Node.js через Ajax. Вам нужно ДОписать REST API сервис на Node.js. База данных - mysql. Разработать визуализацию функционала на реакте, без особых украшательст.
Правки интернет-магазина (Shop Script 7)
1) Убрать циклические ссылки - это ссылка, которая ссылается на уже активную страницу. Например, есть логотип в шапке сайта при клике на него с любой страницы сайта он должен направлять на главную страницу. Но, на главной, он должен быть некликабелен, тогда как сейчас он обновляет главную страницу по клику. Аналогично для пунктов меню: они должны быть кликабельны с любой страницы сайта, кроме случая, когда пользователь уже находится в этом разделе.
2) Рекомендуем посмотреть. Должны выводиться товары у которых состав совпадает с базовым и цвет совпадает с базовым. На деле выводятся только те, у которых только состав совпадает.
Фильтр. Выводит все, даже если этого размера нет в наличии. Например 4 страница. Это последняя страница пагинации, а next все равно указана 5-ая, хотя ее нет.
3) Объединение контактов (работало, но что-то слетело). Есть 2 заказа от одного и того же незарегистрированного клиента. Я хочу, чтобы оба заказа выводились не как 2 заказа 2-х разных клиентов, а два заказа одного. Для этого мне нужно выбрать главный контакт и ему присвоят оба заказа. Но при попытке открыть в контактах, выводятся все контакты, а не эти 2.
4) page speed (от 87).
5) Есть отзывы у товаров, но нужно еще добавить страницу отзыва именно для интернет-магазина с проверкой, чтобы не сразу размещались.Добавить канноникал со страницы отзывов на основную страницу.
6) Защита сайта и защита от sql инъекций. Настроить защищенный протокол https. Возможно, проблема решиться если вы проследуете данным рекомендациям: https://toster.ru/q/385520 . Данная проблема присутствует на сайте.
7) Обновление модулей. Вопросы по приложениям.
8) Верстка (правки)
9) На всех страницах сайта устранить дубли страниц. После закрывающего УРЛ "/" можно добавить ?+любые символы - страница остается доступной. Нужно настроить 301 редирект, чтобы все подобные страницы перенаправляли на каноническую.Например, УРЛ https://.../?%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BFдолжен редиректить на https://.../
10) УРЛ в карточке товара. Если редактирую название товара, то урл автоматически меняется. Раньше такого не было, урл можно было изменить только нажав на «Сгенерировать ЧПУ». Редактирую заказ клиента - меняю в размер модели, пропадает галка с подарочной коробки, которая стояла… Раньше ничего не пропадало.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
У сайта много непроиндексированных страниц в поиске по разным причинам. Надо все ошибки поправить и добавить их в поиск.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Разработка парсера анкет сайта Badoo и серверной части к нему маленькой - срочно ТЗ имеется Оплата БЕЗ авансов, сделали на на вашем сервере, показали робото-способность, мы оплатили 70% стоимости, перенесли к ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задание: Спарсить три параметра со страницы. Пример страницы которую нужно парсить: https://goo.gl/LW1NPx Требование: Имея ссылку на источник "нужно получить три перемененных" которые и будут содержать в себе данные.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
После обновления DLE версии с 10.4 до 12 возникла ошибка - обрезается часть кода в дополнительном поле, нет абзацев (все в кучу...) Нужно исправить как можно скорее.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт каталог велосипедов montaguebikes.ru. Сайт работает на UMI. Программистами, которые выполняли создание сайта, возможность класть товар в корзину была убрана под регистрацию дилера. Необходимо вернуть возможность покупки товара без регистрации. Готовность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть уже работающий сайт на Prestashop и есть программа учета товаров "Движение товаров". Необходимо сделать синхронизацию кол-ва товаров в программе с товарами на сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо найти и продемонстрировать уязвимости на сайте, если они естьВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на wordpress нужно настроить мультиязычность на поддомене По умочланию сайт site.ru английская версия en.site.ru польская pl.site.ru Возможно реализовать через бесплатные плагины! Сайт находится на виртуальном хостинге! Нужно сделать управление с одной админпанелью! ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад