Правки интернет-магазина (Shop Script 7)

1) Убрать циклические ссылки - это ссылка, которая ссылается на уже активную страницу. Например, есть логотип в шапке сайта при клике на него с любой страницы сайта он должен направлять на главную страницу. Но, на главной, он должен быть некликабелен, тогда как сейчас он обновляет главную страницу по клику. Аналогично для пунктов меню: они должны быть кликабельны с любой страницы сайта, кроме случая, когда пользователь уже находится в этом разделе.

2) Рекомендуем посмотреть. Должны выводиться товары у которых состав совпадает с базовым и цвет совпадает с базовым. На деле выводятся только те, у которых только состав совпадает.

Фильтр. Выводит все, даже если этого размера нет в наличии. Например 4 страница. Это последняя страница пагинации, а next все равно указана 5-ая, хотя ее нет.

3) Объединение контактов (работало, но что-то слетело). Есть 2 заказа от одного и того же незарегистрированного клиента. Я хочу, чтобы оба заказа выводились не как 2 заказа 2-х разных клиентов, а два заказа одного. Для этого мне нужно выбрать главный контакт и ему присвоят оба заказа. Но при попытке открыть в контактах, выводятся все контакты, а не эти 2.

4) page speed (от 87).

5) Есть отзывы у товаров, но нужно еще добавить страницу отзыва именно для интернет-магазина с проверкой, чтобы не сразу размещались.Добавить канноникал со страницы отзывов на основную страницу.

6) Защита сайта и защита от sql инъекций. Настроить защищенный протокол https. Возможно, проблема решиться если вы проследуете данным рекомендациям: https://toster.ru/q/385520 . Данная проблема присутствует на сайте.

7) Обновление модулей. Вопросы по приложениям.

8) Верстка (правки)

9) На всех страницах сайта устранить дубли страниц. После закрывающего УРЛ "/" можно добавить ?+любые символы - страница остается доступной. Нужно настроить 301 редирект, чтобы все подобные страницы перенаправляли на каноническую.Например, УРЛ https://.../?%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BFдолжен редиректить на https://.../

10) УРЛ в карточке товара. Если редактирую название товара, то урл автоматически меняется. Раньше такого не было, урл можно было изменить только нажав на «Сгенерировать ЧПУ». Редактирую заказ клиента - меняю в размер модели, пропадает галка с подарочной коробки, которая стояла… Раньше ничего не пропадало.