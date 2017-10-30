Ajax-фильтр на Laravel

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Завершен1 заявка275 просмотров

Нужно сделать фильтрацию данных

AJAXLaravel
8 лет назад
emerald009
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$60
2 дня
Хороший исполнитель, рекомендую.
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рад сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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