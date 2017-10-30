Сделать зеркало сайта на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки296 просмотров

Есть простой самописный сайт выставки (на русском языке) www.russia.softgold.ru. Нужно поставить на нем "флажок" rus\eng, перевести на английский язык интерфейс сайта и разместить "зеркало" на странице www.russia.softgold.ru/eng. ВНИМАНИЕ: у сайта есть простая админка, её нужно скопировать, чтобы я мог менять тексты сайта в английской версии независимо от русской. Переводить нужно только интерфейс сайта, админку переводить не нужно. Тексты у меня свои, и я их буду регулярно менять.

Возможный вариант дополнительной работы - перенести этот сайт на bitrix, цена и сроки обсуждается дополнительно.

8 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sitehelper
Александр 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
2 дня
Отличное качество работы, всегда на связи, все доработки сделаны очень быстро. Спасибо!
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sitehelper
Александр 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад