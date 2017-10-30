Сделать зеркало сайта на английском языке

Есть простой самописный сайт выставки (на русском языке) www.russia.softgold.ru. Нужно поставить на нем "флажок" rus\eng, перевести на английский язык интерфейс сайта и разместить "зеркало" на странице www.russia.softgold.ru/eng. ВНИМАНИЕ: у сайта есть простая админка, её нужно скопировать, чтобы я мог менять тексты сайта в английской версии независимо от русской. Переводить нужно только интерфейс сайта, админку переводить не нужно. Тексты у меня свои, и я их буду регулярно менять.

Возможный вариант дополнительной работы - перенести этот сайт на bitrix, цена и сроки обсуждается дополнительно.