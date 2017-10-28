Доработка Google maps API.

При загрузке отображается один маркер, при клике на "как добраться?" строится маршрут между двумя точками. Это сейчас работает. Нужно при построении маршрута увеличить масштаб, чтобы было видно две точки, изменить цвет маршрута, и сделать чтобы при повторном клике на "как добраться?" маршрут исчезал, т.е. работа только с js. Оплата в грн.