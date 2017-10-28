Доработка Google maps API.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

При загрузке отображается один маркер, при клике на "как добраться?" строится маршрут между двумя точками. Это сейчас работает. Нужно при построении маршрута увеличить масштаб, чтобы было видно две точки, изменить цвет маршрута, и сделать чтобы при повторном клике на "как добраться?" маршрут исчезал, т.е. работа только с js. Оплата в грн. 

JavaScript
8 лет назад
IvanovArtem88
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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