Интеграция платежной системы в Diafan.CMS

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок170 просмотров

Приветствую

Есть интернет-магазин на DIAFAN.CMS, необходимо интегрировать платежные системы:

1)Mistertango 

https://docs.google.com/document/d/1PUkS6gnkqIyipuYLDdC7R80AmFBX_n590zhJVCAdofE/edit#heading=h.xfzivi4lhnh2

2)PaySera

https://developers.paysera.com/ru/payments/current#how-payments-work

Нужна стоимость по каждому пункту и за оба сразу. Спасибо

8 лет назад
ruprolix
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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