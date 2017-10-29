Нужно доработать форму заявки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки114 просмотров

Сейчас не работает форма для подачи заявки на сайте - приходит сообщение то криво, то с задержкой. Сайт написан на чистом html5 + php+java Пишите контакты кто может исправить и цену.

HTMLJavaPHP
8 лет назад
Volodyaput
Владимир 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
8 лет назад