Требуется человек с опытом для создания рулетки по CSGO Функции: • режим игры Coinflip (аналог csgoreaper.com) • режим игры Jackpot (аналог pubgjackpot.com) • режим игры x50 (аналог pubgtwist.com) • реферальная ...
Нужно доработать форму заявки на сайте
Сейчас не работает форма для подачи заявки на сайте - приходит сообщение то криво, то с задержкой. Сайт написан на чистом html5 + php+java Пишите контакты кто может исправить и цену.
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