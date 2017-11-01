Прикрутить скрипт регистрации на FB к базе MySQL

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Завершен2 заявки173 просмотра

Необходим php модуль регистрации на нашем сайте через facebook.

1) Жмем кнопку Зайти через Facebook

2) Скрипт лезет в базу, ищет там запись, если ID видит в первые добавляет нового пользователя в базу MySQL

3) Далее скрипт выдает либо данные пользователя либо страницу входа в FB.

MySQLPHP
8 лет назад
rabota3
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
2 дня
Быстро, и по делу. Рекомендую.
Спасибо, все отлично и проект интересный. Оплату получил сразу по завершению.

Заявки фрилансеров

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад