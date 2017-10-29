Авто вывод вещей с игрового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть программа для авто вывода вещей с игрового сайта. Она все полностью работает, но не успевает забрать вещи. Есть исходники если у кого есть идеи как доделать или кто то уже работал с таким буду рад помощи. Наличие голосовой связи.

8 лет назад
guest_15092891752621
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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