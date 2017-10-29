Необходимо настроить плагин для импорта товаров из xml файла! задать все поля!
Авто вывод вещей с игрового сайта
Есть программа для авто вывода вещей с игрового сайта. Она все полностью работает, но не успевает забрать вещи. Есть исходники если у кого есть идеи как доделать или кто то уже работал с таким буду рад помощи. Наличие голосовой связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На адалт сайт необходимо ввести систему рекомендаций контента.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно указать в мобильной версии сайта как и где исправить в коде проблемуЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый сайт на cms dle 12 с установленным модулем биллинг (dle-billing.ru) и готовый php скрипт заданий с букса. Задача перенести готовый скрипт заданий на пользователей, шаблон и билинг DLE, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
18 страниц: тексты, таблицы, для раскрывающихся списков спойлеры некрасивые - надо будет поставить другой плагин и переделать форма заказаЗавершен8 лет назад
- $25
Простые доработки 1С-Битрикс ТЗ имеется Оплата БЕЗ авансов, по факту приёма работы в течении 24 часов Бюджет 1500 рублей Сроки завтра к обеду Оставляйте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим php модуль регистрации на нашем сайте через facebook. 1) Жмем кнопку Зайти через Facebook 2) Скрипт лезет в базу, ищет там запись, если ID видит в первые добавляет нового пользователя в базу ...Завершен8 лет назад
Ошибки: 1) не столько ошибка, сколько фича разработчика, от которой нужно отказаться – чтобы перейти по разделам нужно удерживать ссылку в течение 5 секунд. Это заменить на простой переход по ссылке. Это во всех ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Вылетает Error 504 при нажатии на функцию edit в плагине, в админке вордпресс, нужно найти причину и исправить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует программирование. Желательно, если это будет сделано на системе управления 1C-Bitrix или Framework Laravel (требование клиента) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад