Разработчик Angular JS и Angular 4 (Украина только)

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужен опытный разработчик Angular JS и Angular 4, чтобы переписать сложный проект на новейшую версию Angular. Это 2-месячный проект.

AngularJavaScript
8 лет назад
guest_15093505040283
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров