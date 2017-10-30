Доброго дня, необходимо доделать API рабочего сервиса(php) и подкорректировать web-морду приложения. За подробностями пишите в ЛС
Работа с сайтом
Важно: необходимо быть на связи в Москве.
Периодическое обновление сайта компании. Доработка сайта, внесение информации на страницы сайта. Работа техническая. Всю информацию для сайта предоставляем мы.
Первоначально необходимо заполнить 5 новых страниц. Система modx.ru
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