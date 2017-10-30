Работа с сайтом

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Важно: необходимо быть на связи в Москве.

Периодическое обновление сайта компании. Доработка сайта, внесение информации на страницы сайта. Работа техническая. Всю информацию для сайта предоставляем мы.

Первоначально необходимо заполнить 5 новых страниц. Система modx.ru

8 лет назад
guest_15093595399284
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров