Парсинг сайтов (разработка на .Net)

Выгружать новости с сайтов cryptocoinsnews.com и cointelegraph.com.

Задача выгрузить все имеющиеся новости с этих сайтов, затем с некоторой периодичностью проверять появление новой информации и тоже ее выгружать.

Загруженные данные мы должны смапить с нашей моделью данных, проверить на дубликаты и сохранить в нашем хранилище.

Проект должен быть написан на C# 6.0+, .Net Framework 4.6+

Подробное описание в приложении.