Создать скрипт генерации XML-файла

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Закрыт4 заявки197 просмотров

Есть таблица с городами

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989

Нужно написать скрипт, который будет брать данные из этой таблицы и генерировать xml-файл такой структуры https://yandex.ru/support/sprav/branches/xml-feed-sprav.html#q1

Срок 1 день. Оплата 1000 рублей

8 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров