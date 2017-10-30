Необходимо изменить пару строк кода плагина для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок147 просмотров

Задача 

Необходимо изменить пару строк кода плагина для Wordpress. Плагин (WOOF) Woocommerce Product Filter. Надо чтобы count – цифра, выводилась в span c каким-нибудь классом, чтобы можно было придать свой стиль с помощью css. 

Необходимы навыки работы: Wordpress, PHP, JS, AJAX

AJAXCSSJavaScriptPHPWooCommerceWordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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