Разрекламировать услуги художника

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен17 заявок244 просмотра

Нужен человек понимающий в рекламе. Нужно как можно лучше и быстрее прорекламировать услуги художника в Украине. ФБ, инстаграм, и любые другие эффективные способы.

7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
$80
30 дней
Долго не сотрудничали, но вроде все хорошо.
Спасибо за отзыв, если будет нужно продвижение по тому или по другим проектам - обращайтесь - помогу.

Заявки фрилансеров

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
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