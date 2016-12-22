Набрать участниц фотоконкурса в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок176 просмотров

Конкурс бесплатный, с призами.

Требуемое кол-во от 100 до 200

Таргетинг: жен. Москва, 22-45 лет

Пишите, пожалуйста, сразу цену за 1 участницу и срок. 

Оплата по факту, киви или на карту по Украине

Ссылку на группу дам в личку.

8 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров