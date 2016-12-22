В группу в контакте https://vk.com/potolkivspb
Набрать участниц фотоконкурса в ВК
Конкурс бесплатный, с призами.
Требуемое кол-во от 100 до 200
Таргетинг: жен. Москва, 22-45 лет
Пишите, пожалуйста, сразу цену за 1 участницу и срок.
Оплата по факту, киви или на карту по Украине
Ссылку на группу дам в личку.
Заявки фрилансеров
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