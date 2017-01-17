Ведение групп в ВКонтакте и Фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок170 просмотров

Есть 2 группы компании (ВКонтакте и Фейсбуке) - группы ранее не продвигались, без подписчиков.

Нужен специалист на наполнение, продвижение групп, включая ответы на комментарии, проведение конкурсов, раздач скидочных купонов.

Жду Ваши предложения и условия по работе.

8 лет назад
AnnaNiko
Анна 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров