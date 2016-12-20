Добавить в рекламный аккаунт через facebook фото, краткое описание товара и цену, есть ссылка на сайт. Настроить аккаунт на возраст и страны , далее данные позиции менять не нужно, лишь добавлять товар. Оплата по факту, ...
SMM продвижение группы
Нужно набрать целевых подписчиков группы ВК (директора, маркетологи), создать несколько рекламных постов.
Заявки фрилансеров
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