SMM продвижение группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки136 просмотров

Нужно набрать целевых подписчиков группы ВК (директора, маркетологи), создать несколько рекламных постов.

8 лет назад
expert-marketing
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров