Настройка рекламы Facebook & Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок115 просмотров

Добавить в рекламный аккаунт через facebook фото, краткое описание товара и цену, есть ссылка на сайт. Настроить аккаунт на возраст и страны , далее данные позиции менять не нужно, лишь добавлять товар. Оплата по факту, сразу после выполнения.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров