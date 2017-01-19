Постинг на форумах

Добрый день. Нужно размещать скрытую рекламу на форумах. Размещение только ручноеТематика: наручные часы Форум должен быть модерируемым, не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками. Требования к аккаунту автора на форуме: - не менее 10 сообщенийТребования к посту: - !!! ВАЖНО - пост со ссылкой не должен размещаться в разделы досок объявлений, рекламы, рекламных объявлений. - !!! ВАЖНО - пост со ссылкой не должен быть первым постом, пост со ссылкой должен быть ответом на чей то другой пост, продолжение беседы. - Текст должен быть уникальным можно с элементами жаргона, в общем обычный, как на форумах общаются. - Сообщение должно быть осмысленным, аргументированным, соответствовать теме и ссылке. - !!! ВАЖНО Ваш комментарий не должен восприниматься как реклама: Не нужно писать "заказывайте там", "я заказывал мне все сделали". - Нельзя писать от лица компании (мы предлагаем, наши мастера и т.д.)