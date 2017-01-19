Постинг на форумах

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки316 просмотров

Добрый день. Нужно размещать скрытую рекламу на форумах. Размещение только ручноеТематика: наручные часы  Форум должен быть модерируемым, не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками. Требования к аккаунту автора на форуме: - не менее 10 сообщенийТребования к посту: - !!! ВАЖНО - пост со ссылкой не должен размещаться в разделы досок объявлений, рекламы, рекламных объявлений.  - !!! ВАЖНО - пост со ссылкой не должен быть первым постом, пост со ссылкой должен быть ответом на чей то другой пост, продолжение беседы. - Текст должен быть уникальным можно с элементами жаргона, в общем обычный, как на форумах общаются.  - Сообщение должно быть осмысленным, аргументированным, соответствовать теме и ссылке.  - !!! ВАЖНО Ваш комментарий не должен восприниматься как реклама: Не нужно писать "заказывайте там", "я заказывал мне все сделали".  - Нельзя писать от лица компании (мы предлагаем, наши мастера и т.д.)

8 лет назад
iv016
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров