Для создания таргетированной рекламной компании в Facebook ищем таргетолога. Очень срочно необходимо настроить!
Требуется распространение реферальной ссылки в социальных сетях.
Требуется распространение в социальных сетях моей реферальной ссылки (https://bitcoinstep.com/ref=otetz007) на проект, участие в котором у заинтересованного человека появится реальная возможность заработать при мизерных затратах и без каких-либо продаж. Нет никакого продукта, вкладываешь от 500 рублей и получаешь возможность получать от 500 рублей за каждого приглашённого. Только деньги и минимум риска.
Жду предложения с описанием ваших возможностей.
Заявки фрилансеров
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