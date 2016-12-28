Требуется распространение реферальной ссылки в социальных сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки105 просмотров

Требуется распространение в социальных сетях моей реферальной ссылки (https://bitcoinstep.com/ref=otetz007) на проект, участие в котором у заинтересованного человека появится реальная возможность заработать при мизерных затратах и без каких-либо продаж. Нет никакого продукта, вкладываешь от 500 рублей и получаешь возможность получать от 500 рублей за каждого приглашённого. Только деньги и минимум риска.

Жду предложения с описанием ваших возможностей.

8 лет назад
guest_14798269634823
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров