Размещение сообщений на вебмастерских форумах

Добрый день! Я занимаюсь форумным маркетингом и мне нужны люди, которые от имени своих аккаунтов будут постить сообщения (от 0,25$ за сообщение в зависимости от того, кем генерируется контент). Заказы чаще разовые, возможен переход на перманентное сотрудничество.

Для сотрудничества у вас должно быть по одному более менее прокачанному аккаунту (минимум 50 сообщений, минимум полгода возраста) хотя бы на 3-х из нижеприведенных форумов:

http://forum.searchengines.ru

http://maultalk.com

http://gofuckbiz.com

http://armadaboard.com

http://webtalking.ru

http://webmasters.ru

http://bablorub.ru

http://forum.antichat.ru

http://forum.sape.ru

http://mastertalk.ru

http://master-x.com

http://forum.linkfeed.ru

http://domenforum.net

http://moneyforum.biz

http://seocafe.info

http://seoforum.ru

http://misterseo.ru

http://forum.webmasters.by

http://webledi.ru

http://sitequest.ru

http://proxy-base.org

http://funkcional.org

http://forum.zvirec.com

http://wmboard.net

http://forum-seo.net

http://oborot.ru

В первую очередь интересует http://master-x.com и http://gofuckbiz.com.

В предложениях указывайте свои контакты, а также информацию по аккаунтам: форум/дата регистрации/количество сообщений