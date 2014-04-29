Создание видео ролика до 10 минут

Спасибо за отличный проект) Работать и легко и приятно: абсолютно четкое задание, даже при большом желании понять что-то двусмысленно невозможно; постоянный онлайн, все вопросы которые у меня возникали в ходе выполнения получали ответ мгновенно, + само общение в доброжелательной и абсолютно ненапряженной атмосфере:) От сотрудничества у меня остались только положительные впечатления!