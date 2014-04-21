Монтаж и обработка видео.

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок210 просмотров
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Нужно смонтировать простое видео. Лекция, снятая на 1-у камеру.

Убрать шумы, откорректировать звук, вставить элементы фирменного стиля.

Возможно понадобится вставить инфографику, либо изображения.

Задача довольно простая. Жду предложений по цене от исполнителей.

10 лет назад
benoone
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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