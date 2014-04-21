Монтаж и обработка видео.

Нужно записать видео футбольного матча, который будет транслироваться 17 апреля вот на этом сайте http://miclive.micfootball.com/web/MatchMedia.aspx?match=8772 с 11.00 до 12.00 (московское время) для молодежной футбольной команды "Крылья Балтики" (Wings of Baltic) формат записи - чтобы можно было просмотреть потом на ...