Монтаж и обработка видео.

Нужно сделать видео заставку секунд на 5 в стиле стопхама. Тематика Тесла шоу. Время до среды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать простое видео. Лекция, снятая на 1-у камеру.
Убрать шумы, откорректировать звук, вставить элементы фирменного стиля.
Возможно понадобится вставить инфографику, либо изображения.
Задача довольно простая. Жду предложений по цене от исполнителей.
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