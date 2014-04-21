Простой видеомонтаж - ролики о недвижимости

Нужно сделать видео заставку секунд на 5 в стиле стопхама. Тематика Тесла шоу. Время до среды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой проект, доступный даже для для новичков. Нужно будет сделать по несколько видео (разные комнаты)
для объектов недвижимости. В точно таком стиле как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=losMT33A3WI Даются исходные видео, полностью готовый шаблон для видео в Adobe Premiere CS6 и ссылки на музыку которую можно использовать. Ничего придумывать не надо. По сути надо только поменять титры, музыку, поставить видео на timeline, чуть подравнять и предоставить результат.
Это пилотный проект. С 5 мая после утверждения итогов пилотного планируется основной проект с большим объемом таких заказов
Наличие какогото портфолио по монтажу приветствуется. Оплата в гривне, фрилансеры из Украины имеют небольшое приемущество. Оплата за один объект недвижимости. Цена фиксированная от 10 до 40 Грн за объект недвижимости (в зависимости от количества роликов на объект). Цена не обсуждается. Оплата — вебмани, по результату без предоплаты и без обмана
В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующие проекты
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