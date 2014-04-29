Видеомонтаж роликов

Требуется специалист по видеомонтажу для нового проекта "Сделано в NY": www.sdelanovny.com

По ссылке - примеры роликов, которые нужно будет делать на постоянной основе. Только они будут короче - приблизительно по 15 минут еженедельно.

Монтаж должен быть более продвинутый, современный, динамичный.

Бюджет небольшой.

Ищем творческого и обязательного человека, умеющего соблюдать сроки.

Интересуют ваши условия и ссылки на портфолио.