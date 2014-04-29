Нужно сделать видео заставку секунд на 5 в стиле стопхама. Тематика Тесла шоу. Время до среды
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Добрый времени суток,
необходимо сделать видео для свадьбы о молодожёнах.
Видео должно быть в виде "love-story".
Из материалов есть фотографии, видео ролики с GoPro и выбрана музыка (house).
Видео ролики при необходимости могу нарезать сам.
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