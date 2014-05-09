Монтаж фото слайд-шоу

ВидеомонтажЗавершен19 заявок275 просмотров
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Хочу поздравить отца с 60-летием. Нужно сделать слайдшоу, предварительно согласовав музыку (на youtube заливаться не будет). 77 фотографий залиты на dropbox. Работа должна быть готова до 18 МСК 10 мая. Пожалуйста в заявках пишите стоимость услуги.

10 лет назад
Alexander_Fr
43 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
valery8smile
Валерия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа! Все очень довольны. Быстро, качественно, профессионально. Все пожелания были реализованы. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было работать вместе, все было четко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству
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