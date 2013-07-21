Alexander_Fr

Александр Фризен Alexander_Fr

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн одностраничника и флаера

    $50

    Привет всем! Необходимо сделать дизайн для маленького одностраничника и флаера, используя фотографию и текст. Примерные картинки: http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988603-9238.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396989126-2836.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988679-9553.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988537-0637.jpg ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж фото слайд-шоу

    Хочу поздравить отца с 60-летием. Нужно сделать слайдшоу, предварительно согласовав музыку (на youtube заливаться не будет). 77 фотографий залиты на dropbox. Работа должна быть готова до 18 МСК 10 мая. Пожалуйста в заявках пишите стоимость ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Cделать дизайн визиток

    Здравствуйте уважаемые вэблэнсеры, необходимо сделать дизайн визиток. Примерный дизайн можно найти в приложенном документе. Жду Ваших предложений. Также скину ссылку на оригинал картинки (Визитка2 обратная сторона)

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать вёрстку рассылки

    Нужно доделать вёрстку эл. рассылки. Проблемы возникают при отображении в оутлуке и опера мэйл. Шапка смещается или выравнивание не по левому краю. В оутлуке не видно повторяющихся элементов. http://i.imgur.com/Zih4hHV.png http://i.imgur.com/t6OKC7j.png Возможно будут ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка одной страницы

    Нужно сверстать одну небольшую страницу. Приложен документ. Сверстать нужно в таком же стиле, как в прикреплённом html.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать ролл-ап

    Нужно из плаката 60x85 сделать ролл-ап 85х200. Добавить готовую фоновую катринку, изменить лого. Необходимо сделать красиво и качественно.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • TreeView as ActiveX

    $500

    Здраствуйте уважаемые вэблэнсеры, задача следующая: необходимо создать пользовательский (user-defined) TreeView для использования в качестве ActriveX на .NET. язык написания не важен. язык использования ActiveX C#. ActiveX должен работать на x64 ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить флаер

    $50

    Необходимо изменить готовый флаер. Заменить текст и картинки. Изменить фон и дизайн страниц на обратной стороне флаера. Срок до завтра 14 по москве.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать логотип

    Необходимо разработаь логотип для фирмы, которая занимается энерго-информационным развитием людей в разных сферах жизни человека, включая бизнес. В частности направления, такие как метод Бронникова, безконтактный бой, даосские практики, симорон, основы магии. А также новая ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проверить вёрстку, доработать

    www.bronnikov-center.de Hужно проверить вёрстку на соответствие дизайну. Шрифт, высота в некоторых заголовках разная. Доработь и заполнить контентом несколько страниц. Создать страницу подписки. И разработать вёрстку для эл. сообщений подпсчикам, возможно совместно с дизайнером. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод с русского на немецкий

    Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения Требования: ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • E-mail рассылка, html-дизайн

    Необходимо создать е-mail рассылку, которая потом будет использовать e-mail БД сайта. Сайта ещё нет. Необходимо, чтобы письма приходили на немецком без изкажения шрифта. Также нужна статистика.

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист SAP Business One, обучение будет

    На постоянную работу требуется программист для доработки и создания новых приложений для SAP Business One. Работа online, home-office или office по месту жительства. Но полный рабочий день. День не нормирован. Будет дана возможность закончить ...

    SQL
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ladytasha
Наталья 
52 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и возможно вёрстка сайта
Понятная постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую Александра как порядочного, вежливого и позитивного заказчика. Буду рада еще сотрудничать.
Милая в общении с заказчиком женщина, очень хороший специалист, имеет интуитивное видение готового продукта. Результатом сотрудничества остался более, чем доволен. Будем продолжать сотрудничество. Рекоммендую!
Ответный отзыв
best875
Тимур 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
7 баллов
10 лет назад
Дизайн маленького одностраничника
Как заказчик хороший. Оплата своевременная. Но сектант, навязывает свои бредовые идеи исполнителю. На х.й послал, потому что не понимает человек нормальных отказов.
Как исполнитель пойдёт, ответственный, но как человек не очень адекватный футбольный фанат, очень вспыльчивый, который может в порыве не контроллируемого гнева даже на х..й послать. Вот и подумайте насколько Вы хотите с таким человеком сотрудничать. Какая от него исходит энергия и вливается в Ваш проект.
Ответный отзыв
aglovlyuk
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доделать вёрстку рассылки
Четкое задание, оплата вовремя. В целом, один позитив. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень хороший специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$40
10 баллов
11 лет назад
Создать дизайн электронной рассылки
Спасибо за проект!
Очень доволен сотрудничеством. Екатерина ответсвтенный профессионал своего дела, рекоммендую.
Ответный отзыв
sergey-prokhorov
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$399
10 баллов
11 лет назад
TreeView as ActiveX
нареканий нет. рекомендую!
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