Alexander_Fr

Необходимо сделать дизайн простого сайта и желательно вёрстку тоже. Примерное содержание в прикреплённом файле.
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать дизайн маленького одностраничника. Примерный дизайн в прикреплённом файле. По возможности за короткие сроки.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Привет всем! Необходимо сделать дизайн для маленького одностраничника и флаера, используя фотографию и текст. Примерные картинки: http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988603-9238.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396989126-2836.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988679-9553.jpg http://weddywood.ru/images/pro/1783/1396988537-0637.jpg ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт11 лет назад
Хочу поздравить отца с 60-летием. Нужно сделать слайдшоу, предварительно согласовав музыку (на youtube заливаться не будет). 77 фотографий залиты на dropbox. Работа должна быть готова до 18 МСК 10 мая. Пожалуйста в заявках пишите стоимость ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте уважаемые вэблэнсеры, необходимо сделать дизайн визиток. Примерный дизайн можно найти в приложенном документе. Жду Ваших предложений. Также скину ссылку на оригинал картинки (Визитка2 обратная сторона)Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно доделать вёрстку эл. рассылки. Проблемы возникают при отображении в оутлуке и опера мэйл. Шапка смещается или выравнивание не по левому краю. В оутлуке не видно повторяющихся элементов. http://i.imgur.com/Zih4hHV.png http://i.imgur.com/t6OKC7j.png Возможно будут ...Завершен12 лет назад
Нужно сверстать одну небольшую страницу. Приложен документ. Сверстать нужно в таком же стиле, как в прикреплённом html.Завершен12 лет назад
Нужно из плаката 60x85 сделать ролл-ап 85х200. Добавить готовую фоновую катринку, изменить лого. Необходимо сделать красиво и качественно.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здраствуйте, уважаемые вэблэнсеры, мы центр информационного развития человека. Вот сайт наш сайт www.wega-center.de. Нам необходимо создать дизайн электронной рассылки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Здраствуйте уважаемые вэблэнсеры, задача следующая: необходимо создать пользовательский (user-defined) TreeView для использования в качестве ActriveX на .NET. язык написания не важен. язык использования ActiveX C#. ActiveX должен работать на x64 ...Системное программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо изменить готовый флаер. Заменить текст и картинки. Изменить фон и дизайн страниц на обратной стороне флаера. Срок до завтра 14 по москве.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработаь логотип для фирмы, которая занимается энерго-информационным развитием людей в разных сферах жизни человека, включая бизнес. В частности направления, такие как метод Бронникова, безконтактный бой, даосские практики, симорон, основы магии. А также новая ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
www.bronnikov-center.de Hужно проверить вёрстку на соответствие дизайну. Шрифт, высота в некоторых заголовках разная. Доработь и заполнить контентом несколько страниц. Создать страницу подписки. И разработать вёрстку для эл. сообщений подпсчикам, возможно совместно с дизайнером. ...Завершен12 лет назад
- $1000
Нужно доделать 2x-языковой сайт на Wordpress. То что уже готово видно здесь http://wega.hurricanev.com/. В приложения изменённая карта сайтаВеб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Рисунок прикреплён. Меня интерессует стоимость и время. Жду ваши предложения3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения Требования: ...Переводы12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать е-mail рассылку, которая потом будет использовать e-mail БД сайта. Сайта ещё нет. Необходимо, чтобы письма приходили на немецком без изкажения шрифта. Также нужна статистика.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянную работу требуется программист для доработки и создания новых приложений для SAP Business One. Работа online, home-office или office по месту жительства. Но полный рабочий день. День не нормирован. Будет дана возможность закончить ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо заменить текст и лого в готовом флаере. Формат PSD. Выполнить необходимо быстро и качественно, сегодня.Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт12 лет назад